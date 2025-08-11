Mavi Liste'nin Merkez İlçe Başkan Adayı İnşaat Mühendisi Ali Çan’ın destekçileri; Kale Mahallesi'nde parti üyelerini ziyaret ederek delege seçimleri için destek istedi.

CHP Merkez İlçe Başkanlığı'na genç bir mühendisin aday olmasının parti tabanında heyecan yarattığı konuşulurken, çalışmalarına iddialı bir şekilde başlayan Mavi Liste'ni Başkan Adayı Ali Çan ve ekibinin mahalle delege seçimlerinde yarışı önde tamamlamak için çalışmalarını dört koldan sürdürmeye başladı.

SEÇİM OFİSİ

CHP İl Binası'nda düzenlediği basın toplantısı ile adaylığını açıklayan İnşaat Mühendisi Ali Çan, ilk olarak Bahabey Caddesi üzerinde bir seçim ofisi açarak, çalışmalarına start verdi. Çan ve ekibi daha sonra ise Kale Mahallesi delege seçimleri kapsamında üye ziyaretlerine ağırlık verdi. Mavi listenin ekibi bu kapsamda Lozanevler bölgesinde üyelerle görüştü.

Çorum Merkez İlçeye bağlı Acıpınar Köyü nüfusuna kayıtlı olan, evli ve bir çocuk babası Ali Çan, halen CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Ali Çan, öğrencilik yıllarında CHP Gençlik Kolları ve ADD Gençlik Kolları'nda da görev yaptı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR