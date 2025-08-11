CHP Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz, Diyanet-Sen'in asıl hedefinin Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın olduğunu savunarak, “Biz doğruları söylemeye devam edeceğiz” dedi.

Çorum'da Belediye tarafından düzenlenmesi planlanan konserler üzerinden başlayan tartışma, Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal'ın açıklamaları sonrası yeni bir boyut kazandı.

CHP Çorum Belediye Meclisi Grubu Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, Şanal'ın şahsı ve partisine yönelik sözlerine yanıt vererek, duruma açıklık getirdi.

“BİZ ELEŞTİRİ YAPMADIK

AŞGIN’A DESTEK VERDİK”

Yaptığı değerlendirmede eleştiride bulunmadıklarını belirten Tuncay Yılmaz, “Biz eleştiride bulunmadık. Halil İbrahim Başkan’ın işine geldiği gibi açıklamalar yapan bu yapılanmalara karşı dik duruşuna destek verdik. Söylemlerimiz, Başkan’ın konserler konusunda bu şahıslara itibar etmeyip toplumsal sağduyuyu dikkate alarak yoluna devam etmesi yönündeydi” dedi.

“TÜM İFADELER BAŞKAN

AŞGIN’A GÖNDERMEDİR”

Diyanet-Sen’in açıklamasının “kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla” niteliğinde olduğunu savunan Tuncay Yılmaz, “Açıklamadaki CHP kelimesi dışındaki tüm ifadeler, Halil İbrahim Başkan’a bir göndermedir. Kendilerine siyasi ve toplumsal rant sağlamaya çalışan bu şahısların, belediyenin önceki konserlerinde sessiz kalması, CHP’nin eleştirilerinin onlar için doğru yol olduğunun kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

“DOĞRULARI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

CHP Meclis Üyesi Yılmaz, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Biz doğruları söylemeye Allah için devam edeceğiz. Avrupa gezisinden dönüp Filistin edebiyatı yapan diyanetçilerin bu durumlardan rahatsız olması da dikkat çekicidir. Halil İbrahim Başkan’ın toplumsal barış ve kardeşliği zedeleyici bu açıklamalara karşı gösterdiği dik duruşu için bir kez daha teşekkür ediyoruz.”

Muhabir: Haber Merkezi