İl Başkanı Yıldız, “Konser olunca susarsın, Haluk Levent gelince insanları germeye başlarsın” diyerek Şanal’ı Çorum’un sorunlarında sessiz kalmakla eleştirdi.

Erkan Yıldız, Çorum Belediyesi’nin düzenlediği Zara ve Haluk Levent konserlerine yönelik eleştirilerin ardından Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal’a çok sert ifadelerle yüklendi.

İYİ Parti İl Başkanı Yıldız, Şanal’ı toplumun gerçek sorunlarında sessiz kalmakla suçladı ve belediyenin kültür-sanat etkinliklerine desteğini yineledi.

Yıldız açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Karışmayalım diyoruz ama duramıyoruz… Bir Diyanet-Sen başkanı var, olur olmaz açıklamalar yapıyor. Seni biliyoruz başkan, amacını da biliyoruz. Haluk Levent seni neden rahatsız ediyor? Çünkü çocuklara tecavüz edilirken sesini çıkarmazsın, Haluk Levent ise çıkar, itiraz eder. Deprem bölgesinde yaptıkları ortada, takdire şayan.

Çorum’da İl Özel İdaresi’nde ‘escort gezdiriliyor’ dediler, sen çok ‘düşüncelisin’ ya, neden sustun? Emekli için kaç defa açıklama yaptın? Gariban için kaç defa? Çorum için kaç defa? Yoksun hiçbir yerde…

Konser olunca susarsın, Haluk Levent gelince insanları germeye başlarsın. Gazze’deki Müslümanların, çocukların derdini bu millet senden iyi biliyor. Diyanet-Sen başkanı, amacını Çorum biliyor. Açıklama yapacaksan Çorum için yap.

Ben bugüne kadar Çorum’da konserlere gitmedim ama Çorum’da olursam belediye başkanımızın yanında olurum. Sen de bir gün garip gurabanın yanında ol. Haluk Levent, bu ülkenin her kesimden takdirle seyrettiği, dinlediği bir sanatçıdır. Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşkın’a teşekkür ederim; ayrım yapmadan Çorum’da her türlü organizasyona ev sahipliği yaptığınız için.”

TARTIŞMANIN ARKA PLANI

Çorum Belediyesi’nin Zara ve Haluk Levent konserleri, bazı çevrelerin “zamanlama” ve “uygunluk” gerekçeleriyle tepkisini çekmişti. Bu süreçte Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, konserlere karşı çıktıklarını duyurarak ‘hassas dönem’ vurgusu yapmış, Gazze ve afetler gibi başlıklara atıfla toplumsal duyarlılık çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan CHP Çorum Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, daha önce yaptığı açıklamada Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın’ın bu tür tepkilere itibar etmeyip konserleri sürdürme yaklaşımına destek vermiş, toplumsal sağduyunun gözetilmesi gerektiğini savunmuştu. Yılmaz’ın desteği sonrası polemik genişledi; Yıldız’ın bugün yaptığı çıkış, tartışmayı siyaset ve sendika ekseninde daha da görünür kıldı.

KONSERE DESTEK,

ŞANAL’A İSE ÇAĞRI

İYİ Parti İl Başkanı Yıldız, belediyenin kültür-sanat etkinliklerini toplumsal bir ihtiyaç olarak gördüğünü belirterek “Çorum’da olursam belediye başkanımızın yanında olurum” dedi.

Yıldız, Diyanet-Sen Şube Başkanı Şanal’a ise “Garibanın yanında ol” çağrısı yaptı ve emekliler, yoksulluk ve yerel sorunlar konusunda daha fazla inisiyatif alınmasını istedi.

Muhabir: Haber Merkezi