İnsani Değerler Platformu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Meclisi Grubu Başkan Vekili Tuncay Yılmaz’ın konser tartışmaları üzerinden platforma yönelik sözlerine çarpıcı sözlerle cevap verirken, hem tavsiyelerini sıraladı hem de görüşme davetinde bulundu.

İDP konuyla ilgili yaptığı açıklamada Tuncay Yılmaz’a ‘Sayın Belediye Meclis Üyesi’ ifadesini kullandı.

“KÜÇÜMSEYİCİ

TAVIR ÜZÜCÜ”

Belediye Meclis Toplantısı’nda Meclis Üyesinin platformlarını küçümseyici ve talihsiz bir açıklama yaptığını ve bunun da üzüntü verici olduğunu dile getiren İnsani Değerler Platformu, Çorum’da siyaset yapan, şehri ve yapısını bilmesi gereken bir siyasetçinin şehrin gerçeklerinden ve dinamiklerinden kopuk olmasının da yadırgatıcı olduğunu dile getirdi.

Kendilerini yeterince ifade edememiş olmalarının sebep olduğu kaygısından hareketle yeni bir açıklama yapma gereğinin hasıl olduğunu dile getiren ve İnsani Değerler Platformu’nun yaklaşık 35 yıldan bu tarafa farklı zamanlarda ve farklı saiklerle bir araya gelerek şehirde temsil kabiliyeti olan dernek, vakıf ve sendikaların oluşturduğu, amacı toplumsal vicdanın sesi olmak olan bir oluşum olduğu ifade edilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Evveliyatı 28 Şubat zulümleri olan ve o dönemde siyasi yelpazenin tamamını (sağdan sola hiçbir ayrım gözetmeksizin) içine alan çalışmalar en son yanı başımızda emperyalist Batının Suriye işgali ile yeniden toparlanmış ve o günden bugüne de farklı zamanlarda, farklı ve önemli konularda kamuoyuna kendi fikir ve yaklaşımlarını açıklayan bir misyon üstlenmiştir.

“HİCAP DUYARDINIZ”

Şayet yakından takip etmiş olsaydınız, talihsiz açıklamanızdaki üzücü betimlemelerin ne kadar yanlış olduğunu görür ve kendinizden hicap duyabilirdiniz.

Bir siyasetçinin kendi şehrinin dinamiklerinden, halkın farklı kesimlerinin beklenti ve hassasiyetlerinden habersiz, onlara duyarsız ve umarsız olması doğru değildir. Esasen siyaset bu değildir. Siyaset öncelikle kulak vermektir. Sokağın sesine duyarlı olan siyasetin iktidar olduğunu, bu sese kulak tıkayanların da hangi kudrete sahip olursa olsun iktidarı kaybettiğini yakın tarih okumaları ile de görebilirsiniz.

Biz platform olarak sizin talihsiz beyanınızın aksine, hemen her toplumsal olayda kamuoyunu bilgilendirmeyi ve toplumun geniş kesimlerinin sesi olmayı sürdürdük.

“STK’LARIN

HEPSİ ETKİN”

Platformumuzun içinde yer alan dernek, vakıf ve sendikaların her biri kendi alanlarında etkin, saygın ve özverili bir çalışma yürütmektedir ve yine her birisi kendi faaliyet alanlarında bu ülkeye, bu şehre, milli ve manevi değerlerimiz çerçevesinde hizmet etmeye, değer üretmeye çaba sarfetmektedir. Bunu yaparken her şeyi her zaman doğru yaptığımızı, hep isabet ettiğimizi elbette söylemiyoruz, söylemeyiz de. Eksiklerimiz ve yanlışlarımızla ilgili kendi istişarelerimizde yaşananlara şahit olsanız şaşıracağınızdan eminiz.

“35 YILDIR VARIZ”

Ancak, 35 yılı aşkın süredir bir şekilde birarada olan üyelerimiz ve platformumuzun en son 6 Şubat depremindeki çabasını da görmediyseniz, iki yıl öncesinde 15 Temmuz gece yarısı yapılan amansız zamlara yönelik ağır eleştirilerimizi okumadıysanız, ahlaki ve dini hasssiyetlerimiz dolayısıyla Spor Toto gelirleri ile İmam Hatip okulu yapılmasın diye iktidarla ve şehrin yöneticileri ile kavgamızdan haberiniz yoksa, bu şehre sanayi yatırımı gelmesi için yaptığımız çağrıları duymadı iseniz, bilhassa gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalması için bilimsel, sportif, teknolojik, kültürel ve sanatsal faaliyetlerimizi göremediyseniz, Filistin ve Gazze için oluşturduğumuz ve sizin partinizin de içinde yer aldığı diğer platformu da hiç merak etmediyseniz, doğrusu sizin için ne yapabiliriz bilemiyoruz.

Biz buyuz. Bu kadim şehirde iyi, güzel, doğru olan ne varsa yanındayız; kötü, çirkin ve yanlış olan ne varsa da elimizin erdiği, gücümüzün yettiğince karşısındayız.

“YERLİ VE MİLLİYİZ”

Bu bağlamda üyemiz dernek, vakıf ve sendikalarımız işçi ve memurlar için hak-hukuk, mücadelesi verir, toplumsal sorunların çözümünde aktif katılım sağlamaya çalışır, gençlerimizin geleceğine yönelik yatırımlara katkı verir, İklim Kanunu ve İstanbul Sözleşmesi gibi memleket hayrına olmadığını düşündüğümüz ve içimize hiçbir şekilde sinmeyen hükümet tasarruflarını en sert biçimde eleştiririz. Bizi sakın bir yerlerin arka bahçesi olarak görmeyin, haksızlık yapmış olursunuz, ciddi bir şekilde yanılırsınız.

Ama bütün bunların yanında, biz hiçbir zaman yanlışın yanında olmayız, biz bakara-makaracılardan değiliz, biz petrol boru hattından geçip bize gelen birkaç dolara tamah edenlerden değiliz, halkı ifsat eden gayriahlaki tutum ve davranışlardan yana değiliz, biz gençlerimizi işsiz bırakan politikalardan, emekliyi ve çalışanı mağdur eden ekonomik uygulama ve beceriksizliklerden yana da değiliz. Yanısıra biz ülkesini emperyalist Batı’nın gizli patronu İngiltere’ye şikayet edenlerden, darbe severlerden, emperyalist çıkar odaklarıyla iş tutanlardan da değiliz.

Biz olabildiğince yerli ve milliyiz, tüm eksiklerimize ve hatalarımıza rağmen bu ülkeyi, bu milleti, bu değerleri sonuna kadar “amasız ve fakatsız” sevenlerdeniz. Size tavsiyemiz, yaptığınız işin bir klik siyaseti olmasının ötesine geçmesini istiyorsanız, bizimle temasa geçin. Biz amiyane tabirle adam yemeyiz; madem bu şehirde siyaset yapıyorsunuz, o zaman sokağa çıkın ve hangi farklı unsurlar var onları bir görün. Bu hususta milletvekilinizi de örnek alınız. Sayın vekiliniz, tahmin edeceğinizden çok farklı olarak, hükümet yanlısı siyasi aktörlerden çok daha fazla bizim bileşenlerimizin etkinliklerine katılmaktadır.

Burada ahde vefa anlamında, talihsiz konuşmanızı yaptığınız Meclis toplantısında sayın Belediye Başkanının size yönelik yaptığı yerinde uyarılara da bu vesileyle teşekkür etmek isteriz.

“AMACIMIZ ÜZÜM YEMEK”

Sayın meclis üyesi, Bilmenizi isteriz ki nezaket sahibi olmayanlar siyaset de yapmamalıdır. Bunu sadece sizin şahsınıza söylemiyoruz, tüm siyasetten beklentimiz budur. Size sizin üslubunuzla cevap vermeyiz, ama bilin ki kem söz sahibine aittir. Biz sizin de kötü olmanızı istemiyoruz.

Yine bilmelisiniz ki biz her konuda açıklama yapmıyoruz, çünkü böyle bir misyonumuz yok; ilgili konularda bileşenlerimiz zaten kamuoyuna görüş, öneri ve tenkitlerini iletiyor. Bizim amacımız siyasetten rol çalmak, sırtında yumurta küfesi olanlara uzaktan taş atmak değildir. Amacımız her zaman üzüm yemek olmuştur, bağcıyı dövmek olmamıştır ve olmayacaktır.

SİYASET VE NEZAKET

Son olarak, Platformumuz adına yapılan açıklamaları daha dikkatle okumanızı da öneriyoruz. Genelde zanlarımızla hareket ediyor ve sözlerimizi işimize geldiği gibi anlamayı tercih ediyoruz. Ama siyasetçilerin, bilhassa gençler açısından kötü rol model olmalarının da önüne geçmek adına, siyasetin değersizleştirilmesini önlemek adına, herkesten çok daha fazla anlayışlı ve nezaket sahibi olması gerekiyor. Son açıklamamızda kültür ve sanata karşı olmadığımızı açıkça belirtmiş olmamıza ve sadece zamanlama açısından yaptığımız itiraza ve kamu harcamalarının daha doğru kullanılmasına yönelik haklı eleştirilerimize rağmen meseleyi farklı yönlere çekerek nezaketsiz ifadeler kullanmanıza gerçekten üzüldük.

“GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE”

En kısa zamanda görüşmeyi, konuşmayı ve tanışmayı arzu etmekteyiz. Bu açıklamanın sağlıklı bir diyalog ortamı oluşturmasına vesile olması da en büyük temennimizdir. Ortak paydamız Çorum’dur, ortak paydamız Türkiye’dir, ortak paydamız bizi biz yapan kadim değerlerimizdir. Size ve kamuoyuna önemle arz ederiz.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ