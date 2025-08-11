Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, konser tartışmaları üzerinden sendikayı ve camiayı eleştiren CHP Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz’a tepki gösterdi.

Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan İsmail Şanal, “Yanlışı kim yaparsa yapsın karşısında durmaya devam edeceğiz” dedi.

Diyanet-Sen Şube Başkanı Şanal, Belediye Meclisi toplantısında kendilerini hedef alan Tuncay Yılmaz'ın eleştirilerine yönelik bir açıklama yaptı. İsmail Şanal, sendika olarak söz konusu konserlerle ilgili duruşlarının net olduğunu ve eleştirilerin kendilerini durdurmayacağını belirtti.

“KONUMUZ SANATÇILAR DEĞİL”

Açıklamasında, “Din görevlilerinin temsilcisi Diyanet-Sen olarak; tamamen dini ve insani duygularla karşı çıktığımız ve iptalini talep ettiğimiz söz konusu konserlerle ilgili aynı noktada duruyoruz” diyen İsmail Şanal, “Hiçbir sanatçının mezhebi, meşrebi, görüşü bizi ilgilendirmez; konumuz sanatçılar değil” ifadelerini kullandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR

“SORUMLULUK ÜSTLENİLMELİ”Ülkenin zor bir süreçten geçtiğine dikkat çeken İsmail Şanal, “Doğal afetlerle mücadele ettiğimiz, şehitler verdiğimiz, Gazze’de zulmün zirve yaptığı ve çocukların açlıktan öldüğü bir dönemde vicdanların sorumluluk üstlenmesi gerekir. Konser faturasını kimin ödediğinin de önemi yoktur” diye konuştu.“MUTLU AZINLIĞI MEMNUN ETMEK ZORUNDA DEĞİLİZ”İsmail Şanal, Diyanet-Sen’in duruşunun net olduğunu vurgulayarak sözlerini tamamladı: “Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlışı kim yaparsa yapsın karşısında durmaya, hakikati söylemeye devam edeceğiz. Mutlu azınlığı memnun etmek zorunda değiliz. CHP eleştiriyorsa doğru yoldayız.”