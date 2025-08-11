Merhum Musa Tüzün’ün eşi, Deniz Tüzün ve Nilgün Tüzün’ün anneleri olan Emsal Tüzün (60) rahatsızlığı nedeni ile bir süredir Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Merhumenin cenazesi bugün (11 Ağustos 2025 Pazartesi günü) saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi'nde düzenlenecek helallik alma ve hakka yürüme merasiminden sonra Palabıyık Köyü'nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi