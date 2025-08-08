Belediye'nin sanat ve kültürel etkinlikler kapsamında düzenleyeceği konserlere karşı çıkan sendikaları eleştiren Yılmaz şunları söyledi;

"Bir yanda Diyanet Sen bir yanda İnsani Değerler Platformu ben onlara İşine geldiği gibi değerlendirenler platformu diyorum. Konserlerle ilgili yine böyle dini argümanları öne sürdüler. Zaten başka bir argüman kalmadı ellerinde. Bir anda yine Filistin Gazze diyerek Belediye'ye 'Elinizi vicdanınıza koyun, konserler iptal edilsin' gibi bir takım açıklamalar yaptılar. Sayın Belediye başkanı da çıktı tüm Çorum'u bu konsere davet etti. Kendisini kutluyorum.

"DERTLERİ KONSER DEĞİL"

Bu arkadaşların derdi konserler falan değil bu arkadaşlar konserlere karşı olsa 15 gün Ahmet Şafak konseri vardı böyle bir açıklama yaparlardı. Filistin İsrail meselesi 2021'den beri devam ediyor. Çorum Belediyesi 100'den fazla organizasyon yapmıştır. Bir tane açıklamalarını göremezsiniz. Haluk Levent bizim gibi düşünmüyor, Zara bizim gibi yaşamıyor ama Halil İbrahim Aşgın adil, 'Bu toplumda sadece kendi siyasi görüşüme göre insanlar getirmek zorunda değilim. Çorum bir bütündür Haluk Levent de konser verebilir Zara da konser verebilir' demiş dimdik arkasında durmuş.

Bu arkadaşların açıklamalarını hayat pahalılığında göremezsiniz. Çocuk tacizlerinde göremezsiniz. Kul hakkıyla ilgili konularda göremezsiniz. Direkt söyleyecekler. Haluk Levent'i Çorum'a neden getiriyorsun Başkanım diye doğrudan soracaksınız. Sizi yürekli duruşunuzdan dolayı tebrik ediyorum. O gün grubumuzla birlikte konser alanında olacağız."