Çorum İl Müftülüğü Buhara Camii Yaz Kur’an Kursu öğrencileri, Filistin’de yaşanan insani dram karşısında örnek bir yardım kampanyası başlattı.

Kurs öğreticilerinin öncülüğünde gerçekleştirilen kampanyada, öğrenciler harçlıklarından biriktirerek bir miktar bağış topladı.

Toplanan bağışlar, Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi aracılığıyla Filistinlilere ulaştırılmak üzere teslim edildi. Bağışlarını teslim etmek üzere din görevlisi Bayram Demir ile birlikte müftülüğümüze gelen öğrenciler, Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ı makamında ziyaret ettiler.

Müftü Yıldırım, merhamet, paylaşma ve ümmet bilincinin güzel bir örneğini sergileyen öğrencileri bu davranışları için tebrik etti.

TDV Çorum Şube Başkanı İl Müftüsü Yıldırım, öğrencilerin bağışlarını kabul ederken makbuzlarını kendilerine teslim edip teşekkür etti.

Ziyarette İl Müftü Yardımcıları Adem Aygül ve Dr. Fazıl Saraç ile TDV Çorum Şube temsilcisi Ramazan Tarık Gökçe de hazır bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi