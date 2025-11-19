Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, küçükbaş hayvanlarda hastalıklarla mücadele ve hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması amacıyla yürütülen küpeleme ve aşılama çalışmalarını sahada titizlikle sürdürüyor.

Müdürlük bünyesinde görev yapan veteriner hekimler ve veteriner sağlık teknisyenleri, il genelinde işletmeleri ziyaret ederek hem kayıt işlemlerini hem de hastalık önleyici aşılamaları eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor.

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında: küpeleme işlemi, küçükbaş hayvanların kimliklendirilmesini ve resmi kayıt altına alınmasını sağlıyor. Böylece hayvan hareketlerinin takibi kolaylaşırken, hastalık durumlarında hızlı ve doğru müdahale imkânı oluşuyor. Aşılama ile hayvancılığı tehdit eden salgın hastalıkların önlenmesi hedefleniyor. Yapılan aşılamalar sayesinde sürü sağlığı korunuyor, üreticinin ekonomik kayıplarının önüne geçiliyor.

NARLI’DA AŞILAMA

Laçin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri de Narlı Köyü’nde küçükbaş hayvanlara yönelik Brucella aşılama çalışması yaptı. İlçe genelinde yürütülen hayvan sağlığı programı kapsamında yapılan uygulamanın, hem hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması hem de halk sağlığının korunması açısından kritik önem taşıdığı belirtildi. Brucella hastalığının zoonotik özelliği nedeniyle hem hayvanlarda verim kaybına yol açtığı hem de insanlar için ciddi sağlık riski oluşturduğu vurgulandı. Bu kapsamda veteriner ekipler, köydeki sürüleri tek tek kontrol ederek aşılama işlemlerini titizlikle tamamladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sağlıklı hayvan varlığının güvenli gıdanın temeli olduğuna dikkat çekerek, sürdürülebilir hayvancılık için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

