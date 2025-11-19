Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ve bazı esnaf odası başkanları, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulla birlikte yeniden CHP İl Başkanlığına seçilen Av. Dinçer Solmaz ve yönetimine hayırlı olsun ziyareti düzenledi.

ÇESOB heyeti, CHP İl Başkanlığına seçilen Dinçer Solmaz ile Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Resul Yiğitoğlu’nu tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, Taksici, Minibüsçü ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Oto Tamirciler Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Aşkın Çağlayan ve Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, CHP İl ve Merkez İlçe Başkanlığına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ve oda başkanları, bu vesileyle esnaf ve sanatkarın yaşadığı bazı sorunları ileterek, çözüm konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

İl Başkanı Solmaz ve Merkez İlçe Başkanı Yiğitoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Birlik Başkanı Recep Gür ve oda başkanlarına teşekkür ettiler.

Ziyarette CHP İl ve Merkez İlçe yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR