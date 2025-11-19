Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu taşıyan diplomalar sayesinde HİTÜ mezunlarının uluslararası tanınırlığı güçleniyor.

HİTÜ’de yetkinlikleri onaylanarak Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu almaya hak kazanan program sayısı 13’e yükseldi. TYÇ kapsamına alınan programlar, uluslararası düzeyde kalite güvencesine sahip olduğunu belgelemiş oldu.

Üniversite bünyesinde yürütülen program akreditasyonları ve kalite güvencesi çalışmaları kapsamında, 5 lisans programı daha Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile uyumlu hale getirilerek Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı'na yerleştirildi.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Antropoloji, Arkeoloji, Türk Dili ve Edebiyatı ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik programları Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile uyumlu hale getirildi. Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı'na yerleştirilen 5 yeni programla TYÇ logosu almaya hak kazanan program sayısı 13'e yükseldi.

DİPLOMADA

YER ALACAK

TYÇ logosuna sahip programlardan mezun olan öğrenciler için önemli fırsatlar sunuluyor. Programlardan mezun olan öğrencilerin mezuniyet belgelerine işlenecek TYÇ logosu ile uluslararası geçerliliğe sahip diplomalar alacak. Mezunların niteliklerinin tanınması ve mezuniyetlerinin uluslararası düzeyde geçerli olması daha hızlı sağlanacak.

AKREDİTASYON VE TYÇ

ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hitit Üniversitesi bünyesinde farklı programlara yönelik akreditasyon süreçleri titizlikle yürütülürken, akredite edilen programların Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile uyumlaştırılmasına yönelik çalışmalar da eş zamanlı olarak devam ediyor.

