İnşaat Mühendisi olan Ali Çan’ın saat 12.00’te parti binasında bir basın toplantısı düzenleyerek resmen adaylığını açıkladı.

“CHP'nin Çorum’daki gücünü tabanla birlikte büyütmek, gençleri ve kadınları karar alma süreçlerine daha fazla katmak için bu göreve talibim” diyen Çan hedeflerini ise önümüzdeki seçimde ilimizden en az 2 milletvekili çıkarmak ve Çorum Belediye Başkanlığı’nı kazanmak olarak açıkladı.

CHP Merkez İlçe Başkan Adayı İnşaat Mühendisi Çan, partiyi iktidara taşımak için elinden gelen tüm gayreti göstereceğini söyledi. Çan, “Hedefimiz nettir: Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev dolaşıp halkımızın sesini dinleyeceğiz. Gece gündüz demeden çalışacağız. Önümüzdeki ilk seçimlerde Çorum da en az iki milletvekili seçtirip Çorum Belediyesini kazanacağız. İktidar yürüyüşümüzün meşalesini Çorum’dan yakacağız” dedi.

Ali Çan, adaylığını CHP İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısı ile birlikte kamuoyuna duyurdu. Adaylık açıklamasında; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, bazı il genel ve belediye meclis üyeleri, eski il ve merkez ilçe başkanları, gençlik ve kadın kolları yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP’nin Özgür Özel liderliğinde Türkiye’nin birinci partisi olduğunu ve adım adım iktidara yürüdüğünü belirterek, kongre sürecinin partiyi iktidara taşıyan süreç olacağını bildirdi. Kongrelerde demokrasinin en güzel örneklerinin ortaya konulacağını anlatan Dinçer Solmaz, seçim takvimi hakkında da bilgiler verdikten sonra, Merkez İlçe Başkanlığına adaylığını açıklayan Ali Çan’a başarılar diledi.

Milletvekili Mehmet Tahtasız ise yaptığı konuşmada Ali Çan ve ekibine başarılar dileyerek, delege seçimleri sırasında tüm seçim bölgelerine tüzük gereği mutlak suretle sandık konulacağını, üyelerin ve delegelerin kararının sağlıklı bir şekilde yönetimlere yansıtılacağını anlattı. Mehmet Tahtasız mahalle delege seçimlerinin tarihlerinin bir hafta önce açıklanması gerektiğini de dile getirerek seçimlerin hayırlı olmasını diledi.Merkez İlçe Başkan Adayı Ali Çan ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:“ŞEFFAF, KATILIMCI, ULAŞILABİLİR MERKEZ İLÇE ÖRGÜTÜ KURACAĞIZ”“Ben Ali Çan. İnşaat mühendisiyim. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında çeşitli görevler üstlendim. Öğrencilik yıllarımda Samsun CHP gençlik kollarında ve ADD gençlik kollarında aktif görev aldım.Partimizin değerlerine duyduğum bağlılık ve sorumluluk bilinciyle, bugün sizlerin huzurunda Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanlığı’na aday olduğumu açıklıyorum. Bugün burada, sadece bir adaylık açıklamasında bulunmuyoruz. İktidara giden yürüyüşümüzü buradan başlatıyoruz. Bu yürüyüş, umutla, inançla, dayanışmayla yazılacak yeni bir hikâyenin ilk adımıdır.Bu bir kişisel hedef değil, bu bir koltuk mücadelesi değil. Bu, omuz omuza vererek kuracağımız bir geleceğin çağrısıdır. Örgütümüzün tüm renklerini, tüm seslerini birleştirerek, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden; birlik içinde, kardeşlik içinde yeni bir yola çıkıyoruz. Gençlerin hayalini, kadınların gücünü, emekçilerin alın terini bu yönetime taşıyacağız. Şeffaf, katılımcı, ulaşılabilir bir ilçe örgütü kuracağız. Çünkü biz, bu şehri birlikte yönetmeye, birlikte dönüştürmeye talibiz.

“YÜREĞİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ”

Her bir üyemizin fikri bizim için bir ışıktır. Her öneri yolumuzu aydınlatır. Bu anlayışla hareket edeceğiz. Hepimizin kararlarıyla ilerleyen bir yönetim modelini birlikte inşa edeceğiz. Çorum’da partimizin sesini daha gür çıkarmak, örgütümüzü daha aktif ve güçlü kılmak için elimizi değil, yüreğimizi taşın altına koyacağız.

“İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZÜN MEŞALESİNİ ÇORUM’DAN YAKACAĞIZ”

Hedefimiz nettir: Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev dolaşıp halkımızın sesini dinleyeceğiz. Gece gündüz demeden çalışacağız. Önümüzdeki ilk seçimlerde Çorum da en az iki milletvekili seçtirip Çorum Belediyesini kazanacağız. İktidar yürüyüşümüzün meşalesini Çorum’dan yakacağız.

Bugünden itibaren sizlerle omuz omuza yürüyeceğimiz bu yolda, her bir destek, her bir eleştiri, her bir katkı bizim yol haritamız olacaktır. İnanıyorum ki birlikte başaracağız. Çünkü biz Cumhuriyet sevdalısıyız!”