Bir dizi ziyaret için Çorum’a gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Çorum’la ilgili açıklamalarda bulunan Yılmaz bir gazetecinin İl Özel İdaresi’nde AK Partililerin işe girmesindeki torpil iddialarına “Yazık, yazık. Çorum resmin büyüğüne baksın. Küçük ayrıntılara takılıp niyetleri hiç üzüm yemek olmayan bağcıyı dövmeye yönelik olan gündemlerle Çorum meşgul olmasın. Resmin büyüğüne baksın. İşe alındığı söylenen çocuklar da muhtaç. İşe ihtiyacı olan insanlar. Ne torpili siz bunlarla uğraştığınız sürece yapılan çalışmaların hizmetlerin hiçbir değeri yokmuş gibi bir anlam çıkar ne olur resmin büyüğüne bakın. Rica ediyorum sizden yok Ahmet alınmış yok Mehmet alınmış yazık. Çorum’da büyük bir enerji var ihracata yönelik, Çorum doludizgin koşuyor. Bu tür unsurları yapanlar Çorum’un enerjisini olumsuz etkilemek, Çorum’da moralleri bozmaya yönelik fırsatı değerlendiriyorlar.” ifadesini kullandı.