Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çorum İl Kongresi yarın (19 Ekim 2025 Pazar günü) yapılacak.

CHP’de ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından şimdi de “İl Kongresi” heyecanı yaşanıyor. CHP İl Başkanı ve İl Başkanı Adayı Av. Dinçer Solmaz, 39. Olağan İl kongresinin yarın saat 10.00’da AS Kültür Düğün Salonu’nda yapılacağını bildirdi. Solmaz’ın verdiği bilgiye göre; kongrede toplam 472 delege oy kullanacak.

Dinçer Solmaz, tüm partilileri, diğer siyasi partilerin yöneticilerini, sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerini ve halkı kongreye davet ederek, “CHP, 102 yıldır bu ülkenin bağımsızlığının, demokrasisinin ve aydınlık yarınlarının ilelebet güvencesidir. Birlik ve beraberlik içerisinde kongremizi tamamlayarak hep birlikte demokrasi şöleni yaşayalım.

Kuruluşun ve kurtuluşun partisi, halkın partisi CHP, ilk seçimlerde iktidar olacaktır. İktidara giden yola ışık tutmak için tüm partililerimizi, halkımızı kongremize davet ediyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Genel Başkanımız Özgür Özel’in önderliğinde aydınlık geleceği birlikte kuracağız” dedi.

