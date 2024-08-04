Çiftçilerin yaşadığı sorunları ve YRP’nin çözüm önerilerini dile getiren Muhammed Emin Zorlu, “Devlet desteklemeleri artırılmalı ve tarım sektörüne verilen teşvikler genişletilmelidir” dedi.

YRP İl Siyasi İşler Zorlu’nun konuyla ilgili basın açıklaması şu şekilde: “Çorumlu çiftçilerimizin yaşadığı büyük sıkıntıları ve karşı karşıya kaldığı zorlukları dile getirmeyi kendimize borç bilmekteyiz. Tarım sektörünün bel kemiği olan buğday üreticilerinin, buğday fiyatlarının aşırı düşük olması nedeniyle geçimlerini sağlamakta büyük güçlük çekmektedir. Buğday fiyatlarının maliyetlerinin çok altında kalması, kıymetli üreticilerimizi borç batağına sürüklemekte ve tarımsal faaliyetlerinin sürdürebilirliğini imkansız hale getirmektedir.

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı olarak, milli görüş çerçevesinde bu durumun hakkaniyete ve adalete aykırı olduğunu değerlendiriyor ve çiftçilerimizin yanında olduğumuzu beyan ediyoruz. Tarım, ülkemizin stratejik bir sektörüdür ve çiftçilerimizin emeği, ülkemizin geleceği için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, çiftçilerimizin sorunlarının çözümü ve refahlarının artırılması için aşağıdaki hususlara dikkat çekmek istiyoruz:

MALİYETLERİN ARTMASI:

Tarım sektöründe maliyetler her geçen yıl artmakta, mazot, gübre, ilaç ve işçilik gibi temel girdilerdeki fiyat artışları çiftçilerimizi zor durumda bırakmaktadır. Buna karşın buğday fiyatlarının düşük kalması, çiftçilerin maliyetlerini karşılayamamasına neden olmaktadır. Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak için ürün fiyatlarının, maliyetlerin üzerinde belirlenmesi gerekmektedir.

ÜRÜN DESTEKLEMELERİ:

Devletimizin tarım sektörüne verdiği destekler, çiftçiler için hayati öneme sahiptir. Ancak mevcut desteklemeler, artan maliyetleri karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Buğday üreticilerine verilen desteklerin artırılması ve çiftçilerin daha fazla desteklenmesi gerekmektedir.

Çiftçiler ürünlerini pazarlama konusunda büyük zorluklar yaşamaktadır. Pazarın dar olması ve alıcıların fiyatları baskı altında tutması, çiftçilerimizi mağdur etmektedir. Ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşabilmesi için devletimizin gerekli önlemleri alması ve çiftçilere pazar olanakları sunması gerekmektedir.

KREDİ BORÇLARI VE FİNANSMAN SORUNLARI:

Tarım sektörü, yüksek maliyetler nedeniyle genellikle kredi borçlarıyla ayakta kalmaya çalışmaktadır. Ancak düşük buğday fiyatları, çiftçilerin kredi borçlarını ödeyememesine neden olmakta ve finansman sorunları yaratmaktadır. Bankaların çiftçilere daha uygun koşullarda kredi vermesi ve borç yapılandırmaları konusunda kolaylık sağlaması gerekmektedir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ:

Buğday fiyatlarının maliyetlerin üzerinde belirlenmesi ve çiftçilerin emeğinin karşılığını alması sağlanmalıdır.

Devlet desteklemeleri artırılmalı ve tarım sektörüne verilen teşvikler genişletilmelidir.

Çiftçilere yeni pazar olanakları sunulmalı ve ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşması sağlanmalıdır.

Bankaların çiftçilere yönelik kredi koşulları iyileştirilmeli ve borç yapılandırmaları konusunda kolaylık sağlanmalıdır.

Tarımda kullanılan girdilerin fiyatlarının kontrol altına alınması ve çiftçilere ucuz girdi temini sağlanmalıdır.

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı olarak, çiftçilerimizin emeğinin ve alın terinin karşılığını alabilmesi, tarım sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak ve ülkemizin gıda güvenliğine katkıda bulunmak için bu konularda acil önlemler alınmasını talep etmekteyiz. Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı olarak, çiftçilerimizin yanında olduğumuzu ve onların haklarını savunmak için elimizden geleni yapacağımızı beyan ediyoruz.”

Editör: Haber Merkezi