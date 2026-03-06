Belediye Meclisi’nin Mart ayı toplantısı, Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, belediye tarafından verilen ulaşım hizmetlerinin hangi günlerde ücretsiz olacağı karara bağlandı.

Belediye Meclisi’nde grubu bulunan partilerin grup başkanvekillerinin ortak kararıyla, bazı özel günlerde vatandaşların belediye ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanması kabul edildi.

Alınan karara göre Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde belediye ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak.

Ayrıca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav günlerinde de öğrenciler, sınav giriş belgelerini göstermeleri halinde belediyeye ait ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

