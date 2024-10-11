İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in canice katledilmesinin ardından Kadeş Barış Meydanı’nda eylem yapan gençler, “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Hak, hukuk, adalet” sloganları atarak Türkiye’de son dönemlerde artan şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Elif Nur Eret, öldürülen kadın ve çocuklar için bir araya geldiklerini söyledi. Son dönemde yaşanan olayların kendilerini derinden etkilediğini ifade eden Eret, “Çok yaralıyız. Özellikle İkbal ve Ayşenur’un canice katledilmesi bizi daha çok yaraladı. Hiçbir çocuk, hiçbir kadın öldürülmemeli. Hiçbir kadın taksiye korkarak binmemeli. Hiçbir kadın evinin yolunda korkmamalı. Biz bunu hak etmiyoruz. Annemizin dizinin dibinden nasıl ayrılıyorsak aynı şekilde evimize dönmek istiyoruz. Biz bindiğimiz taksilerin plakalarını arkadaşlarımıza göndermek istemiyoruz. Biz otobüslerde korkmak istemiyoruz. Biz sevdiğimiz, eş olarak gördüğümüz baba olarak gördüğümüz erkeklerden korkmak istemiyoruz. Biz taciz edilip öldürülmek istemiyoruz.” dedi.