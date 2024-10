Eğitim-Sen Çorum Şubesi Kadın Sekreteri Eylem Kandemir, İstanbul’da 19 yaşındaki Ayşegül Halil ve İkbal Uzuner'in Semih Çelik tarafından katledilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Can güvenliğimiz yok, sokaklarda özgürce dolaşamıyoruz” diyerek, kadınların yaşadığı korku ve endişeyi dile getirdi.

4 Ekim’de İstanbul’da 19 yaşındaki Ayşegül Halil ve İkbal Uzuner'in Semih Çelik tarafından katledilmesi, toplumda derin bir infial yarattı. Kandemir, bu cinayetlerin ardından yaşanan taciz olaylarını da örnek göstererek, “Kadın cinayetlerini önleyecek tedbirler almayan, adil yargılamayan bir sistemle karşı karşıyayız” dedi.

Eğitim-Sen olarak kadın cinayetlerine karşı duyarlılığı artırmak amacıyla 7-8 Ekim tarihlerinde işyerlerinde kokart takma eylemi gerçekleştireceğini açıklayan Kandemir, “İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi ve 6284 sayılı yasanın etkin bir şekilde uygulanması için mücadelemizi büyüteceğiz” ifadesini kullandı.

Kadınların her gün şiddet tehdidi altında yaşamaya devam ettiğine dikkat çeken Kandemir, “Şiddete, karanlığa, hukuksuzluğa geçit yok, kadınlar var!” diyerek, kadın dayanışmasının önemini vurguladı.

“YAŞAMLARIMIZI SAVUNACAĞIZ”

Katilleri, tecavüzcüleri, tacizcileri koruyan, aklayan ve cezasızlık politikalarıyla ödüllendiren sistemi kınadıklarını belirten Kandemir, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Uygulanmayan yasalarla, cezalarla cesaret bulan failler, yaşamlarımıza göz dikmeye devam ederken binlerce suçluyu çıkardığı uyduruk aflarla sokağa salanlara karşı yaşamlarımızı savunmaya devam ediyoruz.

Haklarımızı geri almak için her gün, her an direnmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’ni kaldıranlara, mevcut yasaları uygulamayanlara hesap sormaya devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi etkin bir şekilde uygulansaydı, katledilen yüzlerce kadın bugün aramızda olacaktı. Ülke kadın ve çocuk mezarlığına dönmeyecekti.

Bizler, katledilen kadınların adını bir an bile dilimizden düşürmeden bu öfke ve isyanla karşınızda durmaya devam edeceğiz. Cinayet mahalli haline gelmiş bu ülkede yaşamlarımız, özgürlüklerimiz, haklarımız için ses çıkarmaya devam edeceğiz. Uygulamadığınız yasalar yüzünden, istismarı aklayan, katilleri öven düzeniniz yüzünden hayatta olmayan her bir kadın, her bir çocuk için ses olmaya devam edeceğiz.”

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

“İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe girmesi, 6284 sayılı yasanın etkin bir şekilde uygulanması ve kadın cinayetlerinin son bulması için mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz!

Kadınlar her gün evde, işte, sokakta, erkek şiddetine maruz kalmakta ya da şiddet tehdidi altında ölümle burun buruna yaşamlarını sürdürmektedir. Kadınlar her gün erkekler tarafından katledilirken; iktidar kadın düşmanı politikaların sürdürücüsü olmaya devam etmektedir. İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi, 6284 sayılı Yasa'nın etkin bir şekilde uygulanması ve kadın cinayetlerinin son bulması için mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz.”

Editör: HABER MERKEZİ