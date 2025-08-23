Çorum ilinde 2025 yılı Temmuz ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre bin 456 adet (% 0,7), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 13 bin 663 adet (% 6,6) artarak 219 bin 790 adete ulaştı. 2025 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 32 milyon 618 bin 554 adet trafiğe kayıtlı araç bulunduğu, Çorum’un ise toplam 219 bin 790 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile ülke genelindeki motorlu kara taşıtlarının % 0,7’sine sahip olduğu belirlendi.

2025 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle Çorum’daki toplam 219 bin 790 motorlu kara taşıtının; % 44,7’si (98 bin 341 adet) otomobil, % 1,1 ’i (2 bin 525 adet) minibüs, % 0,5’i (1 023 adet) otobüs, % 11,6’sı (25 bin 411 adet) kamyonet, % 2,9’u (6 bin 272 adet) kamyon, % 17,2’si (37 bin 739 adet) motosiklet, % 0,2’si (532 adet) özel amaçlı taşıtlar ve % 21,8’i (47 bin 947 adet) traktörden oluştu.

Çorum’da Temmuz ayında 5 bin 430 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde % 61,3 ile ilk sırada yer alan otomobili % 12,6 ile traktör ve % 11,3 ile motosiklet takip etti. Çorum ilinde 2025 yılı Temmuz ayı itibariyle, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayma göre en yüksek artış sırasıyla; motosiklet (% 23,1), özel amaçlı taşıtlar (% 10,4) ve otomobil (% 5,1) şeklinde gerçekleşti.

Muhabir: Haber Merkezi