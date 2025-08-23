Bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirecek proje, tamamlandığında yük ve yolcu taşımacılığında önemli bir rol üstlenecek. Sahada görev yapan ekipler, tünel kazı işlemlerini “jumbo” adı verilen özel makineyle gerçekleştiriyor. Dağlık ve engebeli arazilerde hızlı ve güvenli kazı imkânı sağlayan bu teknoloji sayesinde çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, Delice ile Çorum arasındaki stratejik bağlantıyı sağlayacak demiryolu hattının bölge ekonomisine canlılık getireceğini vurguluyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem lojistik maliyetlerin düşürülmesi hem de seyahat sürelerinin kısaltılması hedefleniyor.

Çorum’un sanayi ve ticaret potansiyelini artırması beklenen proje, bölgesel kalkınmaya da önemli katkılar sunacak. Sungurlu’daki tünel ve altyapı çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Muhabir: Haber Merkezi