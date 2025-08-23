Belediye bünyesinde kurulu bulunan 8 adet Gençlik Merkezi’nde yaz dönemi için açılan ve binlerce çocuğun eğitim gördüğü yaz okulları kapanış programı AHL Park AVM’de yapıldı.

Gençlik Merkezlerinde yaz döneminde açılan kurslara katılan öğrencilerin yaptığı birbirinden güzel eserlerin sergilendiği programda ayrıca “Anadolu’nun İzinde Hitit Dokunuşları” isimli Çini ve Seramik Sergisi de görücüye çıktı.

İki gün boyunda Çorumluların büyük beğenisini toplayan sergi kapsamında müzik kursuna katılan gençlerin ve Gençlik Merkezi eğitimcilerin verdiği mini konser de AHL Park AVM müşterileri tarafından ilgiyle takip edildi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da sergiyi gezerek bilgi almayı ihmal etmedi.

Muhabir: Haber Merkezi