Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çorum programı kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne de giderek burada personeli ile buluştu.

Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile tarımsal kuruluşların temsilcilerinin yer aldığı ziyarette ilk olarak yeni göreve başlayan İl Müdürü Hasan Taş’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulunan Bakan Yumaklı daha sonra ise kurum idareci ve çalışanları ile bir toplantı yaptı.

Toplantıda ilimizin tarımsal potansiyelini artıracak projeler ve üreticilerin beklentileri üzerine de istişarede bulunuldu. Bakan Yumaklı: “Bereketli topraklarımızın daha verimli kullanılması ve kentin üretim gücünün artması için çalışmaları yakından takip ediyor, üreticilerimizin emeğine destek vermeyi sürdürüyoruz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi