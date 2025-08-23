2023 yılında “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 51 gün boyunca Afşin ilçesinde Koordinatör Vali olarak görev yapan eski Çorum Valisi ve halen Erzurum Valisi olan Mustafa Çiftçi, Afşin’deki çalışmaları nedeniyle büyük bir vefa örneğiyle onurlandırıldı.

Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ve Afşin-Elbistan Doğalgaz Sorumlusu Cihangir Turan, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’yi ziyaret ederek, Afşin Belediye Meclisi kararıyla verilen “Fahri Hemşehrilik Beratı”nı kendisine takdim etti.

Vali Mustafa Çiftçi, ziyaret dolayısıyla yaptığı açıklamada, depremin ilk günlerinden itibaren Afşin’de işbirliği ve dayanışma içinde yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Özellikle Belediye Başkanı Koray Kıraç ve iş dünyasından gönüllü isimlerle birlikte, ilçenin yeniden toparlanması ve hayatın normale dönmesi için büyük gayret gösterdiklerini belirtti.

“Koray Başkanım ve Cihangir Bey ile birlikte çok güzel işlere imza attık. Afşin’in yeniden ayağa kalkması için devlet-millet iş birliğini en güzel şekilde hayata geçirdik” diyen Vali Mustafa Çiftçi, kendisine layık görülen fahri hemşehrilik beratını büyük bir mutluluk ve gururla kabul ettiğini ifade etti.

Vali Mustafa Çiftçi, konuşmasının devamında, afet sürecinde tüm imkânlarını seferber eden Çorum’un kurum ve kuruluşlarına, fedakâr kamu personeline, sivil toplum kuruluşlarına, hayırseverlere ve emeği geçen tüm Kahraman Çorumlulara teşekkür etti. “Bu berat sadece şahsıma değil, o zorlu günlerde yürekten destek veren tüm Çorumlulara aittir” ifadeleriyle duygularını dile getiren Vali Çiftçi, gösterilen bu vefakâr davranıştan dolayı Afşin halkına da şükranlarını sundu.

Muhabir: Haber Merkezi