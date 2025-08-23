Çorum Belediyesi, maaş promosyon ihalesine ilişkin bazı basın kuruluşlarının sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara yanıt verdi. Belediye, ihalede tekliflerin değiştirildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediye’den yapılan açıklamada, ihalede İş Bankası’nın 42 ay için 2 bin 396 personele toplam 131 milyon 780 bin TL teklif verdiği, bunun da kişi başına 55 bin TL’ye denk geldiği belirtildi. Açıklamada, ihale salonunda önce toplam rakamın telaffuz edildiği, daha sonra şartname gereği kişi başına düşen aylık tutarın ekrana yansıtıldığı ifade edildi.

“ŞARTNAMEYE AYKIRI HİÇBİR İŞLEM YAPILMADI”

Belediye, promosyon ihalelerinde değerlendirmelerin toplam rakam üzerinden değil, çalışan başına düşen promosyon tutarı üzerinden yapıldığını, bunun da şartnamede açıkça yer aldığını vurguladı.

EN YÜKSEK TEKLİFİ HALKBANK VERDİ

İhale sonucunda en yüksek promosyonu Halkbank’ın sunduğu, banka tarafından verilen 80 bin 850 TL’lik teklifin Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile yaptığı görüşme sonrasında 83 bin TL nakit ve 7 bin TL banka puanı olmak üzere toplam 90 bin TL’ye çıkarıldığı aktarıldı. Bu güncellemeyle çalışanlara ödenecek toplam promosyonun 215 milyon 370 bin TL’ye ulaştığı kaydedildi.

“ŞAİBE İDDİALARI ASILSIZDIR”

Açıklamada, ihaleye yönelik şaibe iddialarının asılsız olduğu, tüm sürecin şeffaf, mevzuata uygun ve kayıt altına alınmış şekilde yürütüldüğü ifade edilerek, çalışanların menfaatlerinin her zaman öncelikli olduğu vurgulandı.

Muhabir: Haber Merkezi