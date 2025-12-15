Gelecek Partisi Çorum Mecitözü İlçe Başkanlığı görevine seçilen Mustafa Metin ve yönetimi mazbata alarak göreve resmen başladı.

İl Seçim Kurulu’nda düzenlenen mazbata törenine; İl Başkanı Fatih Softa, Merkez İlçe Başkanı Tarık Aktaş, Mecitözü İlçe Başkanı Mustafa Metin, Osmancık İlçe Başkanı Muzaffer Kara, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile partililer katıldı.

Mustafa Metin başkanlığında oluşturulan İlçe Yönetim Kurulu’nda; Bayram Kara, Berkay Yusuf Kara, Derya Metin, Güldane Taşçı, Hüseyin Ünsün, Kamile Kara, Satı Metin, Seyit Solhan, Serpil Soluğun, Sedat Kara, Ali Sümbül ve Aşır Soluğun görev aldı.

İl Başkanı Softa, Mecitözü İlçesi’nin yeni yönetimini tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi