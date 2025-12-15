Çorum’da Osmancık Caddesi üzerinde bulunan Abdibey Camii’nde hayırseverlerin desteği ve din görevlilerinin öncülüğünde engelli vatandaşlara yönelik tekerli sandalye ve akülü araçlar için ibadet alanı oluşturuldu.

İl Çorum Müftülüğü Abdibey Camii’nde yapılan düzenlemenin ardından ibadet etme fırsatı bulan engelli vatandaşlar, mutluluk ve heyecanlarını paylaştı.

Camide rahatça ibadet etmenin huzurunu yaşadıklarını kaydeden engelli vatandaşlar, şunları dile getirdi: “Bugün Abdibey Camii’nde çok güzel bir ortamdaydık. Biz engelli kardeşler olarak camimizde rahatça ibadet etmenin huzurunu yaşadık. Başta bize her zaman gönülden destek olan, samimiyetiyle gönlümüzde ayrı bir yeri bulunan Abdibey Camii İmamı Celal Hocamıza, bizleri her daim sevgiyle karşılayan cami cemaatimize ve bu güzel hizmetlerde emeği geçen hayırsever kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Allah, Celal Hocamızdan da, bu hizmete destek olan hayırsever ve ilgili kardeşlerimizin hepsinden razı olsun. Gerçek engel, gönüldeki sevgisizliktir. Rabbim, bizleri camilerde, dualarda ve iyiliklerde bir araya getirmeye devam etsin”

