Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, sağlık ve eğitim kurumları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Öğrencilerin sağlık hizmetlerine erişimi, okul sağlığı uygulamaları ve eğitim faaliyetlerinin sağlık süreçleriyle entegrasyonu gibi başlıklarda karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç’e teşekkür etti.

Ziyaretin, iki kurum arasında yürütülen ortak çalışmaların daha da geliştirilmesine katkı sunması bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi