Hitit Üniversitesi’nde öğrenci kulüplerine yönelik etkin sosyal medya kullanımı, proje geliştirme ve yeni kulüp sistemi konularında bilgilendirme programı düzenledi.

Etkinliğe üniversitenin çeşitli öğrenci kulüplerinin temsilcileri ile akademik danışmanları katıldı.

Program kapsamında, İletişim Ofisi Koordinatörü Ali Saçak, öğrenci kulüplerinin sosyal medya mecralarını daha etkin kullanmasına yönelik önerilerde bulundu. Saçak ayrıca, kulüplerin yürüttüğü projelerde İletişim Ofisinin sağlayacağı desteklere ilişkin bilgi verdi.

Genç Ofis Gençlik Lideri Mine Gür, ÜNİDES projelerine dair genel bilgilendirme yaparak başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları katılımcılarla paylaştı.

Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisinden Öğr. Gör. Dr. Seda Mesci ise proje hazırlık ve yönetim süreçlerine ilişkin sunum yaptı. Mesci, öğrencilere örnek proje fikirleri üzerinden uygulanabilir adımlar aktardı.

Programın son bölümünde, Veri Analiz ve Dijital Dönüşüm Ofisinden Murat Recber, öğrenci kulüplerine yönelik geliştirdikleri yeni sistemin kullanımına dair güncel bilgileri paylaştı.

Muhabir: Haber Merkezi