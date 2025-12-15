Çorum’un sevilen pazarcı esnaflarından Arap Ali Gür, Ocak ayında yapılacak olan Sebzeciler ve Pazarcılar Odası’nın Olağan Genel Kurulu öncesi Oda Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Çorum’da yıllardır pazarcılık mesleğiyle uğraşan, meslektaşları arasında sevilen ve değer gören bir isim olan Arap Ali Gür, iddialı bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor. Pazarcılık mesleğinin kendisi için bir meslek veya kazanç kapısı olmaktan öte bir yaşam biçimi olarak hayatında yer aldığını, pazarcı esnafının yaşadığı sıkıntıları ve sorunları yakından bildiğini ifade eden Gür, “Bu mesleğin zor şartlarını yaşamış bir kardeşiniz olarak değerli tüm meslektaşlarımın oylarına talibim” dedi.

Başkan seçilmesi halinde ilk önce oda üyeleri arasındaki birlik ve beraberliği sağlayacağını, dürüst, ahlaklı ve adaletli bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini vurgulayan Arap Ali Gür, Çorum Belediyesi ile daha iyi ilişkiler kurarak, oda-belediye işbirliği ile tüm pazar yerlerindeki sorunların üstesinden geleceklerini kaydetti.

Pazarcıların derdiyle dertlenip, iyi ve kötü günlerinde hep yanında olacaklarının altını çizen Gür, “Odamız, kimsenin egosunu tatmin edeceği bir yer değildir. Odamız, tüm pazarcı esnafımızın yeridir. Sorunları çözebilmek için yönetimimiz ve pazarcı esnafımızla birlikte çalışacağız. Zorlu bir yola çıkmış bulunuyoruz. Destek sizden, hizmet bizden” diye konuştu.

Mevcut başkanın sorunların çözümü noktasında yetersiz gördükleri için bu yola çıkma kararı aldıklarını aktaran Arap Ali Gür, kongrede kazananın tüm pazarcı esnafı olmasını da temenni etti.

