Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Merkez İlçe Başkan Adayı Resul Yiğitoğlu, tüm partilileri güçlü bir demokrasi şölenine damga vurmaya davet etti.

CHP’de olağan kongre süreci mahalle delege seçimleri ile devam ediyor.

Çorum’da geçtiğimiz hafta Kale Mahallesi ile başlayan delege seçimleri, 24 Ağustos 2025 Pazar günü Yavruturna Mahallesi seçimler ile devam edecek.

Saat 08.00 – 15.00 arasında Yavruturna Mahallesi Muhtarlığı yanında bulunan Köfteci Zafer’de yapılacak olan delege seçimlerinde Sarı ve Mavi listeler yarışacak.

Delege seçimleri öncesi bir açıklama yapan Merkez İlçe Başkan Adayı Resul Yiğitoğlu, CHP’nin iktidar yolunun partililerin ve halkın birlik ve beraberliğinden, ele ele, gönül gönüle, omuz omuza mücadele etmesinden geçtiğini belirterek, milletin tek kurtuluş umudu CHP’nin ilk seçimlerde iktidar olacağını kaydetti.

CHP’yi seçimlere hazırlayacak, iktidara taşıyacak bir yönetim oluşturmanın çabası içerisinde olduklarını vurgulayan Yiğitoğlu, sarı listeye güçlü bir destek istedi.

Yiğitoğlu, hak-hukuk-adalet temelinde mücadele için göreve hazır olduklarını dile getirdi.

Resul Yiğitoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“REHBERİMİZ BİRLİK-BERABERLİK,

HEDEFİMİZ AYDINLIK YARINLAR”

“Ülkemizin ve partimizin aydınlık geleceği için katılımcı demokrasiyi sağlamak, hak, hukuk ve adaleti tesis etmek, emeğin en yüce değer olduğunu bir kez daha yüksek sesle haykırmak ve umudumuzu yeşertmek için ilk basamak olan mahalle delege seçimlerine katılmanız ve seçimimizi demokrasi kuralları çerçevesinde yapmamız hayatı önem taşımaktadır.

Bizler, tarih yazmış, milletimizin tek umudu Cumhuriyet Halk Partisi’nin neferleriyiz.

Yeniden rotamızı oluşturup bütün kararlılığımızla mücadeleye devam etmek zorundayız.

Demokrasi şölenimize Yavruturna Mahallesi ile devam ediyoruz. Rehberimiz birlik, hedefimiz aydınlık yarınlar. Gelin hep birlikte demokrasiye ışık tutalım, partimizi iktidara taşıyacak yönetim organlarını oluşturalım.

Hiçbir partide olmayan, demokrasinin en güzel örneğinin sergilendiği delege seçimlerimiz CHP’nin iktidar yolunu ateşleyecek, adımlarımızı güçlendirecek, hak-hukuk ve adaletin sağlanmasının yolunu açacaktır.

Birleşe birleşe kazanacağız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz.”

