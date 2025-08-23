CHP Çorum Merkez İlçe Başkan Adayı İnşaat Mühendisi Ali Çan, girmiş olduğu delege yarışında hakkında yapılan spekülasyonların kendisini üzdüğünü belirterek, "Bizler kendimize yakışanı yapmalıyız" dedi.

Son zamanlarda parti üyeleri arasında isminin farklı şekillerde kullanıldığını dile getiren Çan, “Biz bir demokrasi yarışı içindeyiz. Temiz, lekesiz, çamur atmasız hakaretsiz olsun isterdim. Ama gelinen noktada CHP’lilere yakışmayacak söylemlere maruz kaldık.

Amasız, fakatsız ve geriye baktığımızda pişman olmayacağımız bir ortam oluşturmak durumundayız. Hepimiz aynı görüşün neferleri değil miyiz ki bu kadar riya ve hakarete maruz bırakılıyoruz? Biz bir birimizin yüzüne bakmayacak gibi aynı kulvarda saf olmayacak gibi yalan iftira dolu söz söylüyoruz.

Biz bu tür kelimeler kullanma lüksüne sahip değiliz, olmamalıyız. Ben Çorum merkez Acıpınar Köyü nüfusuna kayıtlıyım. Evliyim ve bir kız çocuğu babasıyım. Siyaset arenasına yeni girmedim. Üniversite yıllarımda Samsun CHP gençlik kollarında çalıştım. İnşaat Mühendisi olarak Çorum'da faaliyet gösteriyorum.

Ben siyasetin hele hele CHP'de siyasetin ve siyasetçilerin bilinçli ve saygın olduklarını düşünüyorum. Biz bu yarışa çıkarken kavgadan uzak, omuz omuza vererek, kardeşçe centilmence olacağını düşünen insanlarız.

Şartlar ne olursa olsun, kim ya da kimler ne konuşursa konuşsun biz Mavi Liste olarak kendimize yakışanı yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim aldığımız siyasi ve insani terbiye bunu gerektiriyor" şeklinde konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi