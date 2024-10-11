Antalya 19 Platformu Kurucu Başkanı İnş.Müh. Öğr.Üyesi Kemal Koçak, Platform Başkanı Prof.Dr. Orhan Özçatalbaş, Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa Ertürk ve Platform Yöneticisi Mustafa İmal, YÖREX Fuarı’nda Çorum standını ziyaret eden önceki Çorum Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı’ya, standın oluşturulmasına verdiği destekten dolayı şükranlarını ifade ettiler.

Antalya 19 Platformu yöneticileri, İskilip dolması ikramının yapıldığı Çorum standının büyük ilgi gördüğünü, bu nedenle Çorumlu olarak mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Çorum Standını, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da ziyaret etti.