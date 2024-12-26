Edinilen bilgilere göre, Merkez İtfaiye Sahası’nda, 14.30’da başlayan maçta İl Özel İdaresi 2-0 önde iken, 69.dakikada olay çıktı. Hakemin verdiği bir faul kararı sonrası yaşanan gerginlik sırasında İl Özel İdaresi Gençlikspor Antrenörü Abdulsamed Türkeş’in, Kargıserispor yöneticisi Muhammed Enes Çelik’e küfredip kafa atması sonucu Muhammed Enes Çelik takımını sahadan çekti.

Olaylar sırasında, İl Özel İdaresi Gençliksporlu futbolculardan Yiğit Emir Purtul rakip takım sporcusuna küfrettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Kargıgücülü futbolcu Baran Ecekse de kendisine küfreden rakip takım oyuncusuna küfürle karşılık verdiği gerekçesiyle kırmızı kartla cezalandırıldı.

Küfürleşen iki futbolcunun yanı sıra, İl Özel İdaresi Gençlikspor Antrenörü Abdulsamed Türkeş, rakip takım yöneticisi Muhammed Enes Çelik’e küfredip kafa attığı gerekçesiyle, Abdulsamet Türkeş de takımını sahadan çekip müsabakanın yarıda kalmasına sebebiyet verdiği gerekesiyle tedbirli olarak İl Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiler.

Yarıda kalan maçla ilgili dosya da sonuç tescili için İl Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.