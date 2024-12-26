Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 17.hafta maçında konuk ettiği Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak federasyonun belirlediği ilk yarı takvimini 7.sırada kapatan Ahlatcı Çorum FK’da futbolculara verilen izin bugün sona eriyor. Kırmızı-siyahlılar iznin ardından bugün topbaşı yapacaklar.
Saat 17.00’de tesislerde toplanacak olan kırmızı-siyahlı takım, 18.00’de yapacağı antrenmanla haftaya Şanlıurfaspor’la deplasmanda oynayacağı 18.hafta maçının hazırlıklarına başlayacak. Takıma verilen izinde ülkelerine giden bazı yabancı oyuncuların takıma geç katılabileceği belirtildi.
Editör: HABER MERKEZİ