Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Çorum’da ilk olarak 22-23 Şubat tarihlerinde Küçükler Kuzeydoğu Bölge Takım Yarışmaları yapılacak. Müsabakalar Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Çorum, 9-13 Nisan tarihlerinde de Küçükler Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz yıl vefat eden Çorum Belediye Spor Kulübü masa tenisi sporcusu İsmail Eren Alıcı’nın isminin verildiği şampiyona takım ve ferdi olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. Müsabakalar Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu’nda yapılacak.