Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum FK’nin Pazartesi günü sahasında oynayacağı Esenler Erokspor karşılaşması öncesinde tüm taraftarlara tribünleri doldurma çağrısında bulundu.

Başkan Aşgın, yaptığı açıklamada Çorum’un takımına her zaman güçlü bir şekilde sahip çıktıklarını belirterek, kritik karşılaşmada taraftar desteğinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Çorum’un birlik ve beraberlik ruhuyla takımına güç vereceğini belirten Başkan Aşgın, “Şehrimizin gururu Çorum FK’mızın Süper Lig yolculuğunda her maç büyük önem taşıyor. Pazartesi günü oynanacak Esenler Erokspor karşılaşmasında tüm hemşehrilerimizi tribünlerde takımımızın yanında olmaya davet ediyorum. İnanan bir şehir, kenetlenen bir taraftar her zaman başarının en büyük gücüdür. Bu şehir inandığında neleri başarabileceğini defalarca gösterdi. Şimdi yine aynı inançla, aynı heyecanla takımımızın yanında olma zamanı. Gelin, kırmızı-siyah sevdamız için tribünleri dolduralım; sesimizle, coşkumuzla takımımıza güç verelim. Omuz omuza verelim, Çorum’un gücünü sahaya yansıtalım. Çünkü biz birlikte güçlüyüz, birlikte kazanırız.” ifadelerini kullandı.

Çorum Belediyesi olarak iç sahada oynanan maçlarda taraftarların stadyuma daha rahat ulaşabilmesi için ücretsiz ulaşım hizmeti sağladıklarını da hatırlatan Başkan Aşgın, “Takımımızın yanında olmak isteyen tüm hemşehrilerimizi bu imkândan faydalanarak tribünlere bekliyoruz. Taraftarlarımız için maç günü Saat Kulesi önünde saat 15.00’te otobüslerimiz hareket edecek. Maç sonrasında da stadyum önünde otobüslerimiz hazır bulunacaktır. Birlikte inanalım, birlikte başaralım. İnşallah hep birlikte Süper Lig’e yürüyelim.” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi