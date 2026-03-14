Giresun’da düzenlenen Okul Sporları Genç Erkekler Türkiye Badminton Şampiyonası’nda Çorum’u temsil eden Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Beden eğitimi öğretmeni Barış Boyar nezaretinde, Eyüp Koçak, Hüseyin Utku Özdemir, Gökhan Alnıdelik, Haşim Kağan Töremiş ve Kutay Gökgöz’den oluşan sporcu kadrosuyla C grubunda yer alan Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Muş Spor Lisesi’ni 4-1, Ankara Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi’ni 4-1 ve Isparta Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi’ni 5-0 yenrek grup birincisi oldu ve çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek final grubunda da Eskişehir Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi, Burdur Anadolu Lisesi ve Kahramanmaraş Spor Lisesi’ni 5-0’lık skorlarla yenerek yarı finale yükselen Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi, yarı finalde de Ankara Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi’ni 4-1’le geçerek adını finale yazdırdı.

Finalde, Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile şampiyonluk maçına çıkan Çorum temsilcisi, 3-0 yenilince Türkiye ikinciliğinde kaldı.

Beden eğitimi öğretmeni Barış Boyar, sporcularını kutlarken, spora ve sporcuya verdikleri desteklerden dolayı AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Gürbüz, müdür yardımcısı Şaban Sarı ve idarecilere teşekkür etti.