Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar ve Gençler 2.Etap Korfbol Grup Müsabakaları 10-14 Mart tarihleri arasında Çorum’da düzenlendi. Çorum Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen grup müsabakalarında yıldızlar ve gençlerde toplam 16 okul mücadele etti. Çekişmeli geçen maçlar sonunda gençlerde Kastamonu Fen Lisesi ve Bartın Köksal Toptan Anadolu Lisesi, yıldızlarda ise Bartın 75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ve Kayseri Şehit Bekir Çakır Ortaokulu ilk iki sırada yer alarak Antalya’da gerçekleşecek olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar.

DEMİRKIRAN TEBRİK ETTİ

Son maçların ardından düzenlenen törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ve Korfbol İl Temsilcisi Ali Haydar Teke katıldı. İl Müdürü Demirkıran Çorum’un önemli bir organizasyona daha ev sahipliğini yaptığını belirterek finallere adını yazdıran okulları tebrik etti. Demirkıran’ın konuşmasının ardından dereceye giren takımlara başarı belgeleri takdim edildi.