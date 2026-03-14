Şehrin en önemli değerlerinden biri olan Arca Çorum FK’nın her zaman güçlü bir taraftar desteğine sahip olduğunu belirten İl Millî Eğitim Müdürü Çağlar, bu önemli karşılaşmada tribünlerin oluşturacağı atmosferin takım için büyük moral kaynağı olacağını ifade etti.

“BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

BİRLİKTE KAZANIRIZ”

Çorum’un birlik ve beraberlik ruhunun sahaya yansıyacağına inandığını dile getiren Çağlar, şu ifadeleri kullandı:

“Şehrimizin gururu Arca Çorum FK’nın Süper Lig yolculuğunda her maç büyük önem taşıyor. Pazartesi günü oynanacak Esenler Erokspor karşılaşmasında tüm eğitim camiasını tribünlerde takımımızın yanında olmaya davet ediyorum. İnanan bir şehir, kenetlenen öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve aileleri her zaman başarının en büyük gücüdür. Bu şehir inandığında neleri başarabileceğini defalarca gösterdi. Şimdi yine aynı inanç ve heyecanla takımımızın yanında olma zamanı. Gelin, kırmızı-siyah sevdamız için tribünleri dolduralım; sesimizle ve coşkumuzla takımımıza güç verelim. Omuz omuza verelim, Onikinci adam olarak Çorum’un gücünü sahaya yansıtalım. Çünkü biz birlikte güçlüyüz, birlikte kazanırız.”

Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü camiası da bu önemli mücadelede tribünlerdeki yerini alarak Çorum FK’ya güçlü bir destek vermeye hazırlanıyor. Öğrencilerden öğretmenlere, velilerden eğitim yöneticilerine kadar geniş bir katılımla tribünlerin kırmızı-siyah renklere bürünmesi bekleniyor.

Şehirde şimdiden büyük bir heyecan oluşturduğu görülen karşılaşma öncesinde yapılan bu çağrı, Çorum’un spor ve eğitim camiasını aynı hedef etrafında buluşturdu. Pazartesi akşamı tribünlerde oluşacak coşkunun, takımın sahadaki mücadelesine güç katması bekleniyor.