Çorum İl Milli Eğitim Spor Kulübü, 2025 yılına yönelik planlamalar ve değerlendirmeler yapmak amacıyla yönetim kurulu toplantısını düzenledi. Toplantıya, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da katıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, kulübün 2024 yılı boyunca gerçekleştirdiği faaliyetler ve elde ettiği başarılar gözden geçirilirken, 2025 yılı için hedefler ve stratejiler belirlendi. Cemil Çağlar, toplantıya katılarak, eğitim ve sporun iç içe geçmesinin önemine vurgu yaptı ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımını teşvik etmenin eğitimdeki başarıyı artıracağına inandığını belirtti.

Yönetim Kurulu üyeleri, Çorum’daki spor altyapısının güçlendirilmesi ve daha fazla öğrenciye ulaşılması amacıyla yapılacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Toplantı, katılımcıların ortaklaşa belirlediği hedeflerle sona erdi.