Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin ile Şube Müdürü Çiğdem Ünlü, Çorum Şehir Stadyumu'nda devam eden koltuk değişim çalışmalarını yerinde inceledi. Çorum'da spor altyapısının güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirilen bu çalışmalar, stadyumun daha modern ve rahat bir hale gelmesini hedefliyor.

Yapılan inceleme sırasında, stadyumda daha önce kırılan koltuklar ve son Ankaragücü maçında kırılan koltuklarla birlikte Federasyon yetkililerin tespiti üzerine 800’e yakın kırık koltukların değişeceği ifade edildi.

Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Hüseyin Şahin, "Çorum'da sporun gelişmesi için bu tür yatırımlar büyük önem taşıyor. Stadyumumuzda yapılan koltuk değişimi ile taraftarlarımızın konforunu yeniden arttıracağız” dedi.