Çorum’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu’na özel atletler renk kattı.

İtfaiye Parkı Koşu Pisti’nde gerçekleşen Büyük Atatürk Koşusu’nda ilk özel sporcular yarıştı. Öğretmenleri eşliğinde 300 metre koşan özel atletlerde kızlarda Fadile Güler birinci, Elif Nur Topakkaya ikinci, Yasemin Sarı üçüncü ve Melike Araman ise dördüncülüğü elde etti. Erkeklerde ise Mehmet Can Düz birinci olmayı başarırken, Fırat Abay ikinci, Osman Demir üçüncü, Seyfullah Yalçın ise dördüncü olarak tamamladı.