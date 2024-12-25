Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçük Erkekler Voleybol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 3 okulun tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde M.Sefa Sadıklı, Semih Fındıkcı, Ömer Uysal, Hüseyin Ayaz Gündoğdu, Muhammed Ali Fatih Ölçer, Hikmet Ege Saha, Emirhan Gemice, Berat Kolsuz, Osman Enes Kaya ve Muaz Berk Ekinci oyuncu grubu ile mücadele eden 23 Nisan Ortaokulu ilk maçında Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’nu 2-1’le geçerken, ikinci maçında ise Mustafa Kemal Ortaokulu’nu 2-0 yenerek 4 puanla şampiyon olmayı başardı. İbrahim Çınar Aksoy, Muhammed Rezai, Alptuğ Kamber, A.Berkay Aydemir, Nartuğ Gören, Mustafa Duduoğlu, B.Tunay Yılmaz, H.Mirza Çakkal ve Ebrar Altan’lı kadrosu ile Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu 3 puanla ikinci, Kaan Arslan Günay, Tuğhan Şamlı, Ali Kağan Çeribaş, Eymen Köken, A.Emir Uyar, Engin Sucu, Mustafa Dalkıran, Kerem Çınar İpek, Mustafa Peker ve Salih Ensar Taşkaya’lı oyuncu grubu ile mücadele eden Mustafa Kemal Ortaokulu ise 2 puanla il üçüncüsü oldu.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi.