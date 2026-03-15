Çorum Belediyesi tarafından, Atatürk Spor Salonu’nda her gün 1000 kişiye kurulan iftar sofrası geleneğini Cumartesi Arca Çorum FK devam ettirdi.

Arca Çorum FK, bugünkü kritik Esenler Erokspor maçı öncesinde, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu paylaşmak amacıyla iftar sofrası kurdu. Atatürk Spor Salonu’ndaki iftar programına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu, yöneticiler, teknik direktör Uğur Uçar ve yardımcıları, futbolcular, kulüp personeli, bazı parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve 1000 civarında vatandaş katıldı.



Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, iftar sofrasını kuran Arca Çorum FK adına başkan Baran Korkmazoğlu’na teşekkür ederken, bugünkü Esenler Erokspor maçı için tüm Çorumluları takımlarına destek olmak üzere Çorum Şehir Stadı’na davet etti. Aşgın, kırmızı-siyahlı takıma Süper Lig yolunda başarı dileklerinde bulundu.