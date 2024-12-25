Atletizm İl Temsilciliği’nin 2024 yılı faaliyet programında yer alan Büyük Atatürk Koşusu sona erdi. İtfaiye Parkı Koşu Pisti’nde gerçekleşen yarışlara 36 kız, 23 erkek olmak üzere toplam 59 sporcu katılım sağladı. Küçükler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar (kız-erkek) olmak üzere 5 kategoride gerçekleşen yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu:

Küçük kızlar 800 metre: 1.Elanur Ergani, 2.Zehra Şengül, 3.Erva Ağın, 4.Öykü Çetin.

Küçük erkekler 800 metre: 1.Emir Efe Yanar, 2.Çınar Kurt, 3.Burak Aktaş, 4.Süleyman Yayla.

Yıldız kızlar 1000 metre: 1.Buse Çorlu, 2.Rabia Sarmaşık, 3.Hiranur Saraç, 4.Asya İpek.

Yıldız erkekler 1000 metre: 1.Hıdır Aybak İbiş, 2.Baran Güneş.

Genç kızlar 1500 metre: 1.Aleyna Oksak, 2.Hayrunisa Aksoycuk, 3.Nilsu Şahin, 4.Sibel Çiçek.

Genç erkekler 1500 metre: 1.Aykut Köstek, 2.Mustafa Güler, 3.Ömer Akın Fındık, 4.Hamza Uçak.

Büyük kadınlar 1500 metre: 1.Özlem Aköz.

Veteran kadınlar 2000 metre: 1.Gülser Çetin.

Veteran erkekler 2000 metre: 1.Hakan Çelik, 2.Muhittin Demir, 3.Aytaç Taşaner.

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren atletlere madalyaları takdim edildi.