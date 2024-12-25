Türkiye Güreş Federasyonu’nun (TGF), 18 Aralık 2024 tarihinde yapılan 6. Olağan Genel Kurulu’nda, Taha Akgül başkanlığında göreve seçilen yeni yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Taha Akgül başkanlığında, Ankara’da düzenlenen toplantıda yönetim kurulu üyeleri arasında görev paylaşımı yapılırken, yeni döneme dair hedefler, politikalar ve projelerin detaylı bir şekilde ele alındığı, bunların yanında Türk güreşinin geleceği için izlenecek yol haritasının belirlendiği belirtildi.

Yeni yönetimin kendi arasında yaptığı görev paylaşımında ise, Avukat olan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, hukuk işlerinden sorumlu asbaşkan olarak görevlendirildi. Mesut Özarslan başkanvekili, Hüseyin Kaya idari işlerden sorumlu asbaşkan, Abdullah Şanlı organizasyonlardan sorumlu asbaşkan, İbrahim Demirtürkoğlu grekoromen güreşten sorumlu asbaşkan, Murat Şahin serbest güreşten sorumlu asbaşkan, Arslan finans ve sponsorluktan sorumlu asbaşkan, Şems Sezal tesislerden sorumlu asbaşkan, İhsan Gürol Güzey dış ilişkilerden sorumlu asbaşkan, Ahmet Yıldırım ise asbaşkan olarak görevlendirildi.