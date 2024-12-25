Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı maçla ilgili olarak Ahlatcı Çorum FK’yı “saha olayları” ve 6 futbolcusunun sarı kart görmesi üzerine “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle, Atakan Akkaynak’a yaptığı “kural dışı hareketi” nedeniyle Ankaragücülü futbolcu Yusuf Emre Gültekin’i de tedbirli olarak PFDK’ya sevk etti. Aynı maçta Ankaragücü de taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” ile “saha olayları” olmak üzere iki disiplin ihlalinden dolayı PFDK’ya sevk edildi.

Erzurumspor, Sakaryaspor maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat, Keçiörengücü, Fatih Karagümrük maçında 5 futbolcusunun sarı, 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi üzerine “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle, Keçiörengücü’nün Çorumlu kaleci antrenörü Kazım Konak aynı maçtaki “hakareti” ve “tedbire uymaması” nedenleriyle tedbirli olarak, Bolusporlu futbolcu Naby Youssouf Oulare, Kocaelispor maçındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle tedbirli olarak, Esenler Erokspor, Bandırmaspor maçındaki “saha olayları” nedeniyle, Ümraniyespor antrenörü Hüsamettin Balcı da Amed maçındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiler.