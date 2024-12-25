Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin ilk yarısını 25 puan ve averajla 7.sırada kapatan Ahlatcı Çorum FK, yaşadığı basit puan kayıpları ile zirveden uzak kaldı. Kırmızı-siyahlı ekibin 3 maçta 10 kişiyi yenememesi sonucu 6 puan kaybetmesi dikkat çekti.

Ahlatcı Çorum FK’nın 17 haftalık periyotta 4 maçta rakipleri kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlardan sadece 1’ini kazanırken, 3’ünde ise berabere kaldı.

TAM 6 PUAN KAYIP

Çorum temsilcisi, 3.hafta sahasında Sakaryaspor’la oynadığı maçta henüz 11.dakikada 10 kişi kalan rakibinden 1 de gol yerken, beraberliği son dakikada kurtarabildi.

13.haftadaki Esenler Erokspor maçında, 2-1 önde iken 86’da 10 kişi kalan rakibinden 90+6’da gol yiyerek 2-2 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK, en son geçtiğimiz hafta sahasında 10 kişi mücadele eden Ankaragücü’nü yenemedi. 40.dakikada 10 kişi kalan rakibi önünde ikinci yarının başında golü bulup öne geçen Ahlatcı Çorum FK, 89’da yediği golle beraberliğe razı gelmek zorunda kaldı.

TEK GALİBİYET MANİSA’YA KARŞI

Ahlatcı Çorum FK, 10 kişi kalan rakiplerine karşı tek galibiyetini 15.haftada Manisa FK’ya karşı aldı. Karşılaşma 11’e 11 futbolcu eşitliği ile devam ederken, 13’te golü bulup öne geçen Ahlatcı Çorum FK, 29’da 10 kişi kalan rakibine gol atma başarısı gösteremese de 1-0 kazandı.