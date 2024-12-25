Ligin en çok kırmızı kart gören takımlarından biri olan Ahlatcı Çorum FK’da 3 futbolcu sahada kırmızı kart gördü. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda 1 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

6.haftada, Çorum’da Kocaelispor’a 2-0 yenilen maçta Durel Avounou, 90+2.dakikasında direkt, Zargo Toure, Boluspor deplasmanında 2-0 kaybedilen 9.hafta maçının 70.dakikasında direkt kırmızı kart gördü.

Ahlatcı Çorum FK, 10 kişi kaldığı maçlardaki tek galibiyetini 12.haftada Pendikspor’a karşı aldı. Bu maçta Atila Turan 90+3.dakikada çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.