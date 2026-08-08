Alınan bilgiye göre, yangın ilçeye bağlı Balçıkhisar (Höçük) köyünde meydana geldi.

Tarlada çalışan balya makinesinden çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede çevredeki anız alana yayıldı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 500 dönüm anız alanı ile 450 saman balyası ve bir traktör zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.